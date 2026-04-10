L’essentiel de Time to Change 2026 [Dossier]

Memento

Dans un contexte géopolitique mouvementé, la crise énergétique, la quête de souveraineté mais aussi le besoin de compétitivité et d’innovation en Europe ont fait partie des thèmes forts de la 5e édition du forum Time to Change, co-organisé par GreenUnivers, Option Finance et l’association française des investisseurs institutionnels (Af2i) qui a réuni plus de 800 professionnels les 26 et 27 mars à Deauville. Et pour avancer sur des dossiers tous urgents, des financements importants seront bien sûr nécessaires.

Vous retrouvez ci-dessous les comptes-rendus des sessions clés de cette édition. Et notez déjà dans vos agendas : la 6e édition aura lieu du 15 au 17 mars 2027 !