L’essentiel de Time to Change 2026 [Dossier]

Dans un contexte géopolitique mouvementé, la crise énergétique, la quête de souveraineté mais aussi le besoin de compétitivité et d’innovation en Europe ont fait partie des thèmes forts de la 5e édition du forum Time to Change, co-organisé par GreenUnivers, Option Finance et l’association française des investisseurs institutionnels (Af2i) qui a réuni plus de 800 professionnels les 26 et 27 mars à Deauville. Et pour avancer sur des dossiers tous urgents, des financements importants seront bien sûr nécessaires.
Vous retrouvez ci-dessous les comptes-rendus des sessions clés de cette édition. Et notez déjà dans vos agendas : la 6e édition aura lieu du 15 au 17 mars 2027 !
- Infrastructures : les actifs durables sous la loupe
- L’industrie minière face aux injonctions contradictoires
- Pourquoi la géothermie reste en retard
- L’UE à l’heure du tournant énergétique souverain
- La baisse des aides accentue la vigilance sur le coût des EnR
- Tout n’est pas perdu pour retrouver de la souveraineté
- La Climate tech à l’épreuve du passage à l’échelle
- Une troisième révolution agricole encore sous-financée
- L’agriculture régénératrice attire les investisseurs
- Le dialogue actionnarial résiste au backlash anti-ESG
- Une troisième révolution agricole encore sous-financée