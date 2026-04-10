L’UE à l’heure du tournant énergétique souverain [Time to Change]

Compte-rendu de la table ronde « Concilier transition énergétique, compétitivité et renaissance industrielle, pour une Europe indépendante » du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026, réalisé avec l’aide de l’IA et supervisé par la rédaction de GreenUnivers.

Dans un contexte géopolitique tendu de guerre en Iran et de fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite un cinquième des hydrocarbures mondiaux, les prix de l’énergie s’envolent. Un brutal rappel des effets de la guerre en Ukraine sur les factures des consommateurs européens en 2022. Depuis lors, l’Europe tente de changer de braquet.

Plénière Transition énergétique Time to Change 2026 @ Memento

Après le Green Deal en 2019, le deuxième mandat d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne est davantage marqué par un pragmatisme face aux dépendances stratégiques de l’UE, sommée d’être plus souveraine. Ludivine de Quincerot, ...