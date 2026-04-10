[Time to Change] Une troisième révolution agricole encore sous-financée

Compte-rendu de la conférence plénièret« Quelles ambitions pour la transition du secteur agricole ? » qui s’est déroulée lors du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026.

Renouvellement des générations, concurrence déloyale, urgence climatique, sous-financement chronique : la liste des défis du secteur agricole est trop longue pour que la transition puisse s’opérer sans une mobilisation massive de capitaux privés. C’est le message ...