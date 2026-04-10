Le développeur-producteur allemand RWE n’échappe pas à la vague de rationalisation. En France, où il est installé depuis 2020, le mastodonte rhénan est en pleine ...
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RWE France purge son pipeline et a revu sa gouvernance
Le développeur-producteur allemand RWE n’échappe pas à la vague de rationalisation. En France, où il est installé depuis 2020, le mastodonte rhénan est en pleine ...