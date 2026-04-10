Electricité renouvelable : la CRE prête à enquêter sur les rentabilités excessives

La CRE publie à son tour ses recommandations faites à la mission Lévy-Tuot, après que le rapport confié à Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot a été rendu public hier. Confié à l’ancien président d’EDF et à un membre du Conseil d’Etat, la thématique de l’optimisation des coûts du soutien public à l’électricité renouvelable relève de la vocation même de la Commission de régulation de l’énergie. Laquelle rappelle dans un communiqué qu’elle est déjà ...

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