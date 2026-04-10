Infrastructures : les actifs durables sous la loupe [Time to Change]

Compte-rendu de la conférence « Infrastructures durables : quels actifs sont les plus prisés ? », qui s’est déroulée lors du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026.

Mobilité électrique, repowering, BESS, data centers : l’éventail des infrastructures durables s’est considérablement élargi au fil du temps. Mais la sélectivité est de mise, avec de nouveaux modèles d’affaires qui intéressent les investisseurs. C’est le fil directeur tracé par les intervenants d’une table ronde modérée par Sylvie Perrin, présidente de la Plateforme verte.

Table ronde sur les infrastructures durables, Time to Change 2026

Des bornes de recharge au V2G

Pour Emmanuel Walliser, directeur infrastructures et climat d’Epopée Gestion, ...