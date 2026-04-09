Electricité renouvelable : le rapport Lévy-Tuot concentre le soutien public sur les grands projets

Trois mois d’auditions et 45 recommandations. Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot viennent de remettre officiellement leur rapport (disponible en fin d’article) sur le coût des énergies renouvelables électriques au Premier ministre. Objectif : offrir des clés pour réduire les coûts pour la puissance publique du développement des énergies renouvelables électriques, éolien et solaire. Sans ambages, le rapport préconise ...

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