Pourquoi la géothermie reste en retard [Time to change]

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GreenUnivers
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Compte-rendu de la table ronde consacrée à la géothermie lors du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026.

Tiffanie Cruard-Pradet (Envinergy, animatrice), Emeline Othax (Arverne), Grégoire Chauvière Le Drian (BEI) Guillaume Lefrançois (Ademe) @Memento

A la différence de l’électricité renouvelable, elle fait depuis longtemps l’unanimité chez les politiques. Elle est en plus soutenue par des aides publiques conséquentes. Et sa technologie standard est largement éprouvée ; les autres plus innovantes, comme les puits à sondes obliques, ne sont pas non plus révolutionnaires. Alors pourquoi la géothermie n’est-elle pas plus répandue en France ? « Le manque de connaissance, le manque de compétences », répond Emeline Othax, directrice générale d’Arverne, l’une des rares entreprises françaises dédiées à cette énergie. Les élus locaux ...

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