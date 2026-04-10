Sébastien Lecornu veut « remplacer le pétrole et le gaz par l’électricité » 

Article modifié le 10/04/2026 pour préciser les mesures du gouvernement –
« Il faut savoir ne pas gâcher une crise », a formulé Sébastien Lecornu à l’issue de son ébauche d’un plan d’électrification national, sur le perron de Matignon en fin d’après-midi aujourd’hui. Le Premier ministre veut que ...
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