L’agenda de la transition énergétique

Par
GreenUnivers
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Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Août

26La Ref, les Rencontres des entrepreneurs de France, Medef, Paris
28Universités d’été de l’économie de demain, Impact France, Paris

 

Septembre

1443rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
16Solar & storage Live, Zurich (Suisse)
22Congrès France Gaz, Paris

11e forum de la chaleur industrielle (Fire), Lyon

Windenergy, Hambourg (Allemagne)

Renewable Materials Conference 2026, Siegburg (Allemagne)
24Net Zero Open, Rencontre investisseurs du tennis EnR, Biot
28Interclima, Paris

Batimat’ 2026, Paris
29Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

Octobre

115e Colloque annuel du Club Stockage, ATEE, Paris
6Business Hydro 11e édition, Hydro 21, Grenoble Alpexo
7Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg

40e congrès d’Amorce, Lyon
8BIG, Bpifrance, Paris
12Gazelec, Paris
14Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes
154e Dialogue Entreprise – Finance (DEFi) : « Garder le cap de la transition : sécuriser, transformer et accélérer, Entreprises pour l’Environnement (EPE) et Institut de la Finance Durable, Paris
20Meet’up Greentech, Commissariat général au développement durable, Paris
28The Business Booster – TBB, InnoEnergy, Munich

Novembre

2Paris Infraweeek, Paris
5GreenTech Forum, Paris
17Les rencontres de la transition énergétique, 30e édition, Fedene, Paris
234e European Sustainability Week, Bonn, Allemagne

Décembre

9 Energaïa, Montpellier
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