L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Août
|26
|La Ref, les Rencontres des entrepreneurs de France, Medef, Paris
|28
|Universités d’été de l’économie de demain, Impact France, Paris
Septembre
|14
|43rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
|16
|Solar & storage Live, Zurich (Suisse)
|22
|Congrès France Gaz, Paris
11e forum de la chaleur industrielle (Fire), Lyon
Windenergy, Hambourg (Allemagne)
Renewable Materials Conference 2026, Siegburg (Allemagne)
|24
|Net Zero Open, Rencontre investisseurs du tennis EnR, Biot
|28
|Interclima, Paris
Batimat’ 2026, Paris
|29
|Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Octobre
|1
|15e Colloque annuel du Club Stockage, ATEE, Paris
|6
|Business Hydro 11e édition, Hydro 21, Grenoble Alpexo
|7
|Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
40e congrès d’Amorce, Lyon
|8
|BIG, Bpifrance, Paris
|12
|Gazelec, Paris
|14
|Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes
|15
|4e Dialogue Entreprise – Finance (DEFi) : « Garder le cap de la transition : sécuriser, transformer et accélérer, Entreprises pour l’Environnement (EPE) et Institut de la Finance Durable, Paris
|20
|Meet’up Greentech, Commissariat général au développement durable, Paris
|28
|The Business Booster – TBB, InnoEnergy, Munich
Novembre
|2
|Paris Infraweeek, Paris
|5
|GreenTech Forum, Paris
|17
|Les rencontres de la transition énergétique, 30e édition, Fedene, Paris
|23
|4e European Sustainability Week, Bonn, Allemagne
Décembre
|9
|Energaïa, Montpellier