La baisse des aides accentue la vigilance sur le coût des EnR [Time to Change]

Compte-rendu de la table ronde « Investir dans les projets d’énergie renouvelable sans subvention » du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026, réalisé avec l’aide de l’IA et supervisé par la rédaction de GreenUnivers.

Dans un environnement marqué par l’instabilité géopolitique, la révision de la PPE et la volatilité des prix de l’électricité, la question se pose de l’avenir de l’investissement dans les énergies renouvelables sans ...