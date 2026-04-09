Le rapport Lévy-Tuot, une vision industrielle de l’électricité renouvelable

Le rapport sur la réduction des coûts de l’électricité renouvelable commandé par Matignon en novembre dernier à Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot a été rendu public aujourd’hui. L’ancien président d’EDF et le membre du Conseil d’Etat y formulent 45 recommandations, inspirées par une vision industrielle. Certaines ne vont pas manquer de faire réagir les filières professionnelles concernées, en particulier les réformes des appels d’offres et par exemple la possibilité de les rendre technologiquement neutres. Le texte est consultable ci-dessous. Voici les ...

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