Tout n’est pas perdu pour retrouver de la souveraineté [Time to Change]

Compte-rendu de la conférence plénière sur le thème « Industrie, transition écologique, innovation : quels enjeux de compétitivité et souveraineté d’ici 2030 » lors du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026.

Reconquérir une souveraineté économique à l’échelle européenne et française en 2030 est-il illusoire ? Dans l’industrie pharmaceutique, les véhicules électriques ou certains segments de l’intelligence artificielle, « c’est trop tard. Dans la pharmacie à titre d’exemple, 80% des ingrédients de base viennent de Chine et d’Inde », prévient Johan Van der Biest, co-global head of equity management de Candriam. En revanche, ...