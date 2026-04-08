La Climate tech à l’épreuve du passage à l’échelle [Time to Change]

Compte-rendu de la table ronde « Climate tech : où en est l’investissement en 2026 ? » lors du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026, réalisé avec l’aide de l’IA et supervisé par la rédaction de GreenUnivers.

Inflation, marchés nerveux, instabilité politique : dans un environnement macroéconomique dégradé, où en est réellement l’investissement dans la climate tech en France et en Europe ? C’est la question posée par Thomas Bruno, délégué général du réseau Cleantech Open France, à trois acteurs de l’écosystème. Si le diagnostic est nuancé, un fil rouge ressort : la bataille ...