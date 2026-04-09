L’industrie minière face aux injonctions contradictoires [Time to change]

Compte-rendu de la table ronde « Les enjeux d’un retour de l’exploration minière dans les régions » du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026, réalisé avec l’aide de l’IA et supervisé par la rédaction de GreenUnivers.

La transition énergétique et les tensions géopolitiques remettent au premier plan une question longtemps négligée en Europe : celle de l’autonomie minière. Lithium, nickel, terres rares… le Vieux Continent, ...