Plume lève 3,3 M€ pour son IA au service du renouvelable

Par
Paul-Henri Giroudet
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Pour sa première levée de fonds, la start-up franco-américaine a récolté 3,3 M€. Déjà implantée en France, en Espagne, en Roumanie et en République tchèque, Plume ambitionne de s’attaquer au marché américain.

Image de synthèse

Créée il y a un an et demi par Édouard Labarthe et Marc Watine, la plateforme Plume ...

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