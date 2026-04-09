Plume lève 3,3 M€ pour son IA au service du renouvelable

Pour sa première levée de fonds, la start-up franco-américaine a récolté 3,3 M€. Déjà implantée en France, en Espagne, en Roumanie et en République tchèque, Plume ambitionne de s’attaquer au marché américain.
Créée il y a un an et demi par Édouard Labarthe et Marc Watine, la plateforme Plume ...
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