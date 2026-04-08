L’agriculture régénératrice attire les investisseurs [Time to change]

Par
GreenUnivers
-
Print Friendly, PDF & Email

Compte-rendu de la table ronde « Souveraineté alimentaire et transition écologique : mission impossible ? » du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026, réalisé avec l’aide de l’IA et supervisé par la rédaction de GreenUnivers.

« Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, et je veux qu’il n’y ait si pauvre paysan en mon royaume qu’il n’ait ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentHyreveal cherche des fonds pour percer dans l’hydrogène naturel