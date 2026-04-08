Le dialogue actionnarial résiste au backlask anti-ESG [Time to Change]

Par
GreenUnivers
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Compte-rendu de la table ronde « Europe : l’heure de vérité pour le dialogue actionnarial » du forum Time to Change à Deauville, les 26 et 27 mars 2026, réalisé avec l’aide de l’IA et supervisé par la rédaction de GreenUnivers. 

Un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et l’intensification du backlash anti-ESG, qui a conduit des investisseurs comme Follow This en justice ...

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