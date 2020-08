Lundi 10 août

Les prix promettent d’être de nouveau au plancher, pour le deuxième appel d’offres solaire portugais programmé les 24 et 25 août et sur dix lots dont neuf avec stockage. Selon le ministre de l’environnement, la capacité proposée de 700 MW serait sur-souscrite d’un facteur dix, exactement comme lors du premier appel d’offres organisé il y a un an, sur 1,4 GW. Il avait généré le tarif record de 14,76€/MW, Akuo y avait décroché 370 MW.

Les travaux de raccordement du parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire deviennent spectaculaires, avec l’installation par un navire spécialisé d’un premier câble sous-marin de 33 kms de long et son logement dans un fourreau de 300 mètres à partir de la plage de Courance pour le protéger. Un chantier de trois semaines qui a commencé dimanche 9 août.

Couvrir une partie des 13 000 kilomètres d’autoroutes allemandes de panneaux solaires ? C’est l’idée explorée par des organismes de recherche allemands et autrichien, notamment le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, selon Recharge News. La capacité maximale, très théorique, serait de 56 GW et les panneaux pourraient aussi protéger les routes. Mais le prix tournerait quand même autour de 300€/m2. Une première expérience pourrait être menée dans le sud de l’Allemagne.

Au Royaume-Uni, Nissan et E.On ont fini de tester une station de recharge bidirectionnelle d’une capacité de 20 bornes, à Cranfield dans le Bedfordshire sur le site de recherche du constructeur automobile. Les deux partenaires souhaitent maintenant déployer des stations vehicle to grid ailleurs dans le pays, dans le cadre du plan V2G de Innovate UK.