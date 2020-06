L’Allemagne met sur la table 30 Mds€ pour la transition énergétique

L’Allemagne a présenté son plan de relance. Doté de 130 Mds€, dont 30 Mds€ consacrés à l’énergie et la mobilité, il s’ajoute au plan de soutien de 1 000 Mds€ décidé en mars, au plus fort de la crise sanitaire. Il prévoit des mesures fortes comme la baisse temporaire (jusqu’au 31 décembre 2020) de la TVA de 19 à 16% et de 7 à 5% pour le taux réduit ou des transferts de dettes des communes vers l’État fédéral. Le montant de la contribution EEG qui finance les énergies renouvelables sera limité à 0,065 €/kWh en 2021 (contre 0,06756 €/kWh cette année), et diminuera à 0,06 €/kWh en 2022. Le plafond de 52 GWc, au-delà duquel les centrales solaires ne pouvaient plus prétendre aux subventions publiques, est bien levé.

L’Allemagne double la France sur l’autoroute électrique

Le plan de relance était très attendu par le secteur automobile, poumon de l’économie allemande. Et en l’espèce, Berlin a su trancher ...

en faveur de l’électromobilité. La prime à l’innovation pour l’achat d’un véhicule 100% électrique (de moins de 40 000€) est doublée à 6 000€ jusqu’au 31 décembre 2021, alors que les deux mesures additionnelles décidées en France sur le bonus écologique et la prime à la conversion ne seront appliquées que cette année. Autre différence notable, le coup de pouce financier outre-Rhin ne concerne que les VE alors qu’en France, la prime à la conversion revalorisée bénéficiera aussi aux véhicules thermiques

L’éolien entre deux eaux

Le développement de l’éolien terrestre devenant de plus en plus compliqué, l’Allemagne mise sur l’offshore. Le relèvement de l’objectif de 15 à 20 GW en 2030 est confirmé, et le cabinet d’Angela Merkel a approuvé une cible de 40 GW en 2040. Une très bonne nouvelle pour le secteur mais contrebalancée par une piste d’enchères négatives sur laquelle plancherait sérieusement la chancellerie. Visiblement inspiré par la multiplication des prix et autres taux d’intérêt négatifs, Berlin souhaiterait, en cas d’appels d’offres avec plusieurs offres sans subvention, organiser des rounds additionnels pour déterminer quel candidat serait le plus disposé à payer pour remporter le projet. Un système qui existe notamment aux Etats-Unis et qui commence à rapporter des sommes tout à fait conséquentes aux Etats qui les organisent : au Massachusetts par exemple, 400 M$ pour trois concessions fin 2018. Giles Dickson, directeur de WindEurope, a très vite réagi estimant qu’un tel dispositif compromettrait les chances d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

Ambitions sur l’hydrogène

La volonté de l’Allemagne d’avancer vite dans l’hydrogène est conforté par le plan de relance. Le pays confirme son objectif de 5 GW de capacité de production industrielle d’ici 10 ans et prévoit une enveloppe de 7 Mds€ à cet effet. Cinq autres gigawatts seront installés d’ici 2035 ou 2040 au plus tard selon la feuille de route. Une cible crédible au regard des annonces de projets de taille industrielle qui se sont multipliées ces deux dernières années en Allemagne. Berlin mise sur la production des énergies renouvelables, de plus en plus excédentaire sur les réseaux, pour alimenter les électrolyseurs. La multiplication des épisodes de prix négatifs suggère qu’un business model pourrait émerger outre-Rhin, mais pour en être sûr le gouvernement a décidé d’exempter ces installations de la contribution EEG. A noter que 2 Mds€ sont prévus pour bâtir des partenariats stratégiques et technologiques avec des pays capables de fournir à l’Allemagne de l’hydrogène vert à prix compétitif. En France, le plan hydrogène de 2018 vise 10% d’hydrogène industriel à base d’électricité décarbonée en 2023 mais ne dit rien sur la capacité de production à développer dans le pays. Les acteurs du secteur axés sur la mobilité attendent avec impatience les résultats de l’appel d’offres de l’Ademe qui a reçu 160 dossiers de candidatures.

Un effort sur la rénovation

Enfin, le plan de relance contient un volet rénovation énergétique des bâtiments. L’enveloppe dédiée a été augmentée d’un milliard d’euros en 2020 et 2021, elle passe à 2,5 Mds€/an. Un milliard d’euros supplémentaire sera consacré aux bâtiments municipaux et sociaux.