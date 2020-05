Les CEE plongés dans l’incertitude [Dossier]

A quoi ressemblera demain le secteur des certificats d’économies d’énergie (CEE) ? La question peut sembler incongrue tant la rénovation énergétique est souvent citée comme un puissant levier pour relancer l’économie à l’issue de la crise sanitaire. Et les CEE en sont l’un des outils de financement phares. Mais l’épisode du Covid-19 a plongé la filière dans une grande incertitude. Comme le formule Frédéric Utzmann, président du délégataire Effy, « la notion de croissance m’apparaît secondaire cette année. Qui peut connaître aujourd’hui l’ampleur et le calendrier de la crise puis de la reprise ? »

Les débats se succèdent

Au début du confinement, les spécialistes des CEE se montraient pourtant confiants. Prudents, mais sans manifester de franches inquiétudes. « La crise permet de se réinventer », confiait ainsi Aurélie Gaudillère, directrice générale de Loris EnR. Et pour cause, l’activité CEE s’est vite avérée compatible avec le télétravail, l’arrêt imposé des chantiers a offert l’occasion de traiter les dossiers en retard et de mettre à jour les outils informatiques… Surtout, au ministère de la Transition écologique et solidaire, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) s’est montrée réactive, par exemple sur l’assouplissement du dispositif et sur l’extension du mécanisme « Coup de pouce ».

C’était sans doute sous-estimer une spécificité de la rénovation énergétique : cette activité se trouve à la croisée de plusieurs filières et concerne notamment le secteur du bâtiment, crucial pour l’économie française et touché de plein fouet par la crise sanitaire. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Les débats se sont, en tout cas, succédé. Depuis le fonds d’urgence pour soutenir les artisans jusqu’au décalage de réformes liées à l’efficacité énergétique des bâtiments (DPE, label RGE…), le doute s’est installé. La rénovation sera-t-elle vraiment un pilier du plan de relance économique ? La crise sanitaire servira-t-elle de prétexte pour revenir sur des décisions structurantes pour massifier les opérations ? Quand la concertation pour préparer la cinquième période des CEE va-t-elle débuter ?

Retrouvez notre sélection d’articles parus sur GreenUnivers