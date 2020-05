Le chantier du bâtiment vert sera livré en retard

Ce sera RE 2021 et pas RE 2020. Lors d’une vidéo-conférence avec les acteurs du bâtiment, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, et Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, ont annoncé une série de reports pour les réglementations environnementales applicables aux bâtiments. A commencer par celle pour les édifices neufs, qui n’entrera pas en vigueur avant l’été 2021. « Le calendrier d’élaboration et de mise en œuvre de la RE 2020 est ajusté pour tenir compte de l’impact de la situation sanitaire. Les concertations se poursuivront pendant l’été pour permettre à tous les acteurs concernés d’y prendre part. La publication des textes réglementaires (décrets et arrêté) interviendra fin 2020 ou au plus tard au tout début de l’année 2021 », ont précisé ensuite les ministères concernés dans un communiqué.

De nouveaux délais sont ainsi appliqués à l’opposabilité du Diagnostic de performance énergétique (DPE), reportée au premier semestre 2021, à la montée en gamme du label RGE pour ...