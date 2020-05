Iberdrola rachète le développeur éolien français Aalto Power

L’énergéticien espagnol vient de faire l’acquisition du développeur éolien marseillais Aalto Power pour 100 M€. Iberdrola signe ainsi son grand retour dans l’éolien terrestre hexagonal qu’il avait quitté en 2013. Cette transaction s’intègre dans une stratégie plus large qu’entend mener l’entreprise en France.

Un portefeuille de 600 MW

Fondé en 2005, Aalto Power est dirigé par Gabriel Rebourcet, également propriétaire de NGE Energie et ...

actionnaire du développeur via la holding Aiolos, aux côtés de la CDC (49,9%). Aalto Power exploite 118 MW éoliens en France auquel s’ajoute un portefeuille de 636 MW à divers stades de développement. Ce dernier a particulièrement intéressé Iberdrola qui était à la recherche d’actifs, mais surtout d’une équipe de développeurs capables de porter ses ambitions en France. « Partout où nous commercialisons de l’énergie verte, nous cherchons dans un souci de cohérence à détenir et développer des actifs renouvelables », explique un porte-parole. Et de fait, à part le projet éolien en mer de Saint-Brieuc dont la mise en service n’est pas attendue avant 2023, Iberdrola ne détenait jusqu’à maintenant aucune centrale EnR dans le pays.

Ce ne fut pas toujours le cas. Pour rappel, Iberdrola avait acquis en 2006 le développeur Perfect Wind et son portefeuille de 600 MW. Mais il avait dû le céder en 2013 à un consortium composé notamment d’EDF Energies Nouvelles dans le cadre d’une vaste opération de désinvestissements.

Ambition affichée

Iberdrola vise un portefeuille de clients professionnels et particuliers équivalent à 1 million de compteurs. Dans les énergies renouvelables, les objectifs ne sont pas publiquement chiffrés mais les ambitions sont là : « Ceci n’est qu’une étape dans notre stratégie de développement en France. Nous misons beaucoup sur ce marché et n’excluons absolument pas de réaliser d’autres opérations de ce type dans les prochains mois et années », affirme le porte-parole de la compagnie.

Pour l’instant concentré sur l’énergie éolienne en mer, et désormais terrestre, Iberdrola s’intéresse de près au solaire, une technologie qu’il connait bien. Pour rappel, l’entreprise opère la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe : Núñez de Balboa (500 MWc) mise en service en avril dernier. « La densité de population est bien moindre en Espagne ce qui rend ce type de projets réalisables. En France, il faudra adopter une approche différente », estime le porte-parole de l’entreprise, qui, à n’en pas douter est à la recherche d’un développeur solaire. Avis aux amateurs.