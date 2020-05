Lundi 11 mai

Huawei, le leader mondial des onduleurs solaires, a annoncé son intention d’introduire davantage de technologies d’intelligence artificielle (IA) dans ses produits. Il souhaite ainsi capitaliser sur les avancées technologiques obtenues récemment pour faire de ses onduleurs des « contrôleurs intelligents », notamment capables d’anticiper d’éventuels arcs électriques potentiellement causes d’incendies. Une évolution qui n’est pas sans poser de sérieuses questions en matière de cybersécurité et de sécurisation des réseaux électriques.

Les filières éolienne et solaire présenteront cette semaine leurs plans de relance et leurs suggestions au MTES. Le secteur éolien souhaite plus que jamais un cadre lui permettant d’atteindre les objectifs à moyen terme de la PPE, une manière de faire croître « une industrie essentiellement européenne », tient à faire remarquer France Energie Eolienne. Par ailleurs et à l’heure du déconfinement, FEE estime que la plupart des chantiers ont repris, soit une cinquantaine sur environ 70 stoppés mi-mars.

Les pouvoirs publics ont accéléré la sortie du « forfait mobilités durables » de la loi d’orientation des mobilités, avec un décret d’application pour le secteur privé publié le 10 mai. L’aide peut aller jusqu’à 400€ par an et par salarié pour encourager les employeurs à prendre en charge les frais de déplacement à vélo, en covoiturage, en scooter et trottinettes électriques en free-floating en autopartage avec des véhicules peu polluants, en transports en commun hors abonnement.

Amarenco a bouclé pendant le confinement le refinancement de 24 M€ d’une centrale solaire au sol de 12 MWc près de Bordeaux, auprès de la Caisse d’Epargne Cepac et de Bpifrance.

La start-up Form Energy, soutenue par le fonds de Bill Gates Breakthrough Energy Ventures, a signé un accord avec l’électricien Great River Energy afin de déployer à Cambridge dans le Minnesota un projet pilote de batterie « révolutionnaire » de 1 MW/150 MWh. Form Energy affirme travailler sur une technologie de batterie très longue durée et abordable économiquement.