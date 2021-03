[Exclusif] 1,3 Md€ levé par les cleantech françaises en 2020

En 2020, GreenUnivers a recensé 113 levées de fonds pour un montant total de 1,393 Md€ collectés auprès des fonds d’investissement, des industriels, des institutionnels et des particuliers via la Bourse ou le crowdfunding. Malgré une année 2020 difficile, ce montant reste quasi stable par rapport à 2019 où 122 levées de fonds avaient été signées pour 1,4 Md €.

Le capital investissement reste de très loin le premier contributeur avec près de 1,2 Md€ investi dans les sociétés tricolores des cleantech (voir évolution sur le graphique ci-dessous et lire aussi le baromètre de la Commission Climat de France Invest réalisé avec les données de GreenUnivers).

Le nombre d’opérations est légèrement inférieur à celui de 2019 avec 113 collectes, des premiers tours aux opérations de capital développement.

Les énergies renouvelables en tête, suivies par le stockage

Une nouvelle fois les énergies renouvelables sont en haut du classement par secteur tant en valeur (336,7 M€ levés), qu’en nombre d’opérations (27). Arrivent ensuite le stockage avec 259 M€ et 8 opérations et l’écomobilité avec 178,2 M€ sur 23 opérations.

L’opération la plus importante de l’année est signée dans le stockage par McPhy, spécialiste des solutions hydrogène, avec 180 M€, devant Amarenco (deux opérations : 15 M€ au premier semestre et 150 M€ au deuxième) et CVE (100 M€).

Le 2e semestre sauve 2020

GreenUnivers publie le tableau de toutes les opérations secteur par secteur au 2e semestre 2020, avec la consolidation pour l’ensemble de l’année. Les bilans du 1er semestre sont consultables ici.

Au cours du 2e semestre 2020, nous avons recensé un total de 61 opérations pour un total de 1,090 Md€ sur 51 deals (10 montants restent confidentiels) contre 52 opérations pour un montant de 303 M€ (sur 43 opérations) au premier semestre 2020.

Retrouvez les tableaux des levées de fonds du 2e semestre 2020 avec le bilan de l’année, secteur par secteur :

Énergies renouvelables : 12 opérations, 288,7 M€ levés

Efficacité énergétique : 6 opérations, 150,4 M€ levés [A paraître]

Écomobilité : 14 opérations, 157,2 M€ levés [A paraître]

Agriculture durable : 8 opérations, 158 M€ levés [A paraître]

Stockage : 5 opérations, 224 M€ levés / Chimie verte : 3 opérations, 30,2 M€ levés [A paraître]

Économie circulaire : 6 opérations, 49,8 M€ levés / Traitement de l’air : 4 opérations, 12,7 M€ levés / Autres [A paraître]

Méthodologie

Notre bilan intègre les collectes recensées par GreenUnivers et réalisées auprès de différents investisseurs : fonds d’investissement (qui apportent ce semestre 86% du total levé comme en atteste le Baromètre des levées de fonds de la Commission France Invest Climat), industriels, institutionnels, Bourse, personnes privées (crowdfunding et autres)… Il ne concerne que les investissements en fonds propres et pas la dette.