224 M€ levés dans le stockage et 30 M€ dans la chimie verte au S2 2020

(Source : E.ON)

[5ème volet de notre série bilan sur les levées de fonds cleantech en 2020]

Suite de notre série consacrée aux levées des fonds du deuxième semestre 2020 et au bilan de l’année écoulée. Après les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’écomobilité et l’agriculture durable, c’est au tour de la chimie verte et du stockage (opérations en equity réalisées auprès des fonds d’investissement, industriels, business angels ou encore de la Bourse).

• Stockage

Au 2e semestre 2020, le secteur du stockage a enregistré 5 opérations pour un montant cumulé de 224 M€*, ...