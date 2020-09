CVE lève 100 M€ et conserve son indépendance

(@CVE)

Ce sera donc ICG Infra. Le jeune fonds infrastructures du puissant gestionnaire d’actifs alternatifs basé à Londres ICG (Intermediate Capital Group, 45,6 Mds€ sous gestion) investit 100 M€ en fonds propres et quasi fonds propres dans CVE (anciennement Cap Vert Energie), via une augmentation de capital qu’il souscrit entièrement. Sans pour autant prendre le contrôle de la société, les actionnaires historiques conservant la majorité du capital. A noter que parmi eux, les dirigeants (notamment Pierre de Froidefond et Hervé Lucas) accompagné par un autre fondateur, gardent la majorité des droits de vote de cette société de 186 salariés et 32,9 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Christophe Caille, en charge des finances et membre du trio des associés dirigeants « historiques », ...