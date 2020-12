Bornes de recharge : Qovoltis veut coiffer les premiers arrivants au poteau

(@Qovoltis)

Sur le marché des bornes de recharge comme dans la fable, rien ne servirait de courir, il faudrait surtout partir à point, c’est-à-dire tirer parti des erreurs des précurseurs et utiliser le meilleur de la technologie. C’est le credo de plusieurs start-up comme le portugais Power Dot et le français Qovoltis, lancées respectivement en 2018 et 2019, et qui affichent des ambitions inversement proportionnelles à leur taille. Employeur de neuf personnes, basé à Montrouge et fondé par des ingénieurs des télécoms, Qovoltis espère ainsi disposer de 7 000 points de charge en 2021, pour 45 en service pour le moment et 150 à 200 d’ici fin décembre. Les appareils sont dimensionnés à 22 kW, mais adaptables à 7 kW, destinés aux particuliers et aux entreprises.

Bannir le forfait au km

« La plupart des bornes actuelles souffrent de lacunes et devront être démontées rapidement. Les nôtres, que nous concevons nous-mêmes, sont équipées des fonctionnalités pour durer », affirme Ehsan Emami. Parmi les capacités évolutives déjà embarquées et que le président de Qovoltis met en avant, on en retiendra trois : 1) un compteur certifié bi-directionnel et prêt au vehicle to grid ; 2) l’anticipation sur la fonction plug & charge, avec authentification automatisée donc, ce que prévoit la norme Iso 15118-2 ; 3) un répartiteur de puissance pour ...