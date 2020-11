Lundi 9 novembre

Au 3e trimestre, la consommation d’énergie primaire baisse de 13% en glissement annuel, celle d’électricité diminuant de 1,5%. La production électrique s’affaisse de 13,4%, le nucléaire chute de 20,5%, l’éolien augmente de 3% et le solaire, de 12,4%, selon les données du Commissariat général au développement durable.

Lendosphere a collecté 8 M€ auprès de 3 004 épargnants pour financer le développement à l’international du promoteur Innovent, déjà présent en Afrique notamment. La somme, qui représente un record dans le financement participatif des EnR selon Lendosphere, doit permettre d’investir dans des centrales solaire aux Comores et en Namibie et d’acquérir et améliorer une ferme éolienne en mer en service en Suède. Le financement est corporate pour surmonter le risque des projets et des pays.

La nouvelle est importante pour les développeurs présents ou tentés par l’Australie. L’Etat de Nouvelle-Galles du Sud vient de dévoiler une feuille de route pour 12 GW EnR + stockage en 2030 avec 32 Mds$ d’investissements prévus. A noter que 50 M$ sont prévus pour des stations de pompage-turbinage.

Aymeric Ducrocq est nommé nommé directeur financier d’EDF Renouvelables. Ce diplômé de l’ENA et de l’IEP Paris occupait jusqu’à présent le poste de directeur fusions & acquisitions du groupe EDF. Il remplace Denis Rouhier, qui devient directeur financier de Dalkia.

Les sociétés TLS Geothermics et Storengy ont obtenu la mutation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit « permis de Combrailles-en-Marche » (Allier) et la mutation partielle du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit « permis de la Sioule » (Puy-de-Dôme), par arrêtés parus au Journal Officiel du jour.

Vertsun a choisi le parapétrolier français Vallourec pour la fourniture de structures pour la construction de hangars agricoles photovoltaïques.