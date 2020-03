Total-Quadran à l’offensive sur le foncier agricole

(@Ombrea)

L’agrivoltaïsme est en train de changer de statut. Expérimentale il y a peu, la solution suscite maintenant l’intérêt des grands compétiteurs et fait ainsi l’objet d’un accord entre Total-Quadran et In Vivo, un ensemble de 201 coopératives agricoles associant plus de 300 000 exploitants. Pour le moment, le partenariat passe par la filiale d’In Vivo, Agrosolutions Consulting et vise trois objectifs, pour reprendre les termes du communiqué commun : « 1) la mise en place d’une cellule recherche et développement ; 2) une collaboration avec les acteurs du monde agricole, afin de mieux identifier leurs enjeux et leur proposer des solutions réalistes ; 3) l’appui à la définition de modèles économiques concrets. »

C’est le signe que Total-Quadran a l’intention d’accélérer franchement sur le sujet, avec dans le viseur 500 MW photovoltaïques sur des terres agricoles d’ici 2025. « Les partenaires ont déjà identifié 200 ...