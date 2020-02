Les Hauts-de-France amorcent leur transition énergétique [Dossier]

Parmi toutes les Régions françaises, la transition énergétique des Hauts-de-France se distingue pour son opposition grandissante à l’éolien. Du solaire au biométhane, en passant par la rénovation des logements, toutes les filières énergétiques pourraient profiter de sa politique, hormis l’éolien terrestre. « Les Hauts-de-France ont déjà largement contribué à cette filière. La région produit plus du quart de l’énergie éolienne de France. Pour le reste, l’objectif est de doubler d’ici à 2030 notre production EnR avec des petits et des gros projets, dans l’urbain et le rural », annonçait en 2019 à GreenUnivers Frédéric Nihous, conseiller régional délégué à la politique de l’énergie et à la transition énergétique. Et en effet, les derniers mois semblent confirmer cette tendance.

Rénovation énergétique et hydrogène

Le Conseil régional présidé par Xavier Bertrand fait d’abord de l’énergie un sujet d’aménagement du territoire, voire de politique économique et sociale. Il s’est emparé de la rénovation des bâtiments comme d’un sujet pour renforcer le pouvoir d’achat des particuliers, en tout cas du volet sur l’information et l’accompagnement des ménages dans leurs travaux. Son plan en la matière s’appuie sur quatorze « guichets uniques de l’habitat », qui couvrent pour l’instant 43% de la population. Avec l’objectif de les étendre à l’ensemble du territoire régional d’ici l’an prochain. Il faut dire qu’en Hauts-de-France « près d’un ménage sur cinq est en situation de vulnérabilité énergétique », souligne Frédéric Nihous.

A l’image de plusieurs autres Régions, les Hauts-de-France se positionnent aussi sur l’hydrogène, décarboné mais pas forcément d’origine renouvelable. La centrale nucléaire de Gravelines permet de disposer d’énergie « abondante et très compétitive », signale ainsi très explicitement son plan hydrogène, présenté il y a peu. Ce plan ne ferme pas la porte à l’hydrogène vert, mais pas forcément à court terme. Plutôt par exemple quand sera mis en service le parc éolien en mer au large de Dunkerque.

