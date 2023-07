Lundi 24 juillet

Sophie Mourlon est nommée directrice générale de l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de la Transition énergétique, en remplacement de Laurent Michel. Elle était jusqu’à présent directrice de l’énergie.

Les commandes de turbines pour l’éolien en mer semblent retrouver de la vigueur en 2023, selon WindEurope. Au premier semestre, l’association compte trois commandes fermes pour 228 turbines (3,1 GW), dont 202 de 14 MW ou plus. A cela s’ajoutent deux autres commandes de 176 turbines au total, mais qui deviendront effectives uniquement en cas de décision finale d’investissement du projet. En 2022, seulement 146 turbines (1,8 GW) avaient été commandées au premier semestre.

TotalEnergies a signé un accord en Turquie avec Rönesans Holding pour acquérir 50% du développeur-producteur EnR Rönesans Enerji. Celui-ci exploite 166 MW d’actifs et revendique un pipeline sécurisé de « plus de 700 MW d’actifs éoliens, photovoltaïques et de stockage de batteries ». Rönesans Enerji vise une capacité de production de 2 GW d’ici à 2028.

McPhy a conclu un partenariat avec le cabinet d’ingénierie Vulcain pour « accélérer la mise à l’échelle industrielle de son offre » d’électrolyse et de stations hydrogène.

Par crainte de sous-souscription, l’Allemagne a abaissé à 1,66 GW le volume du prochain appel d’offres pour l’éolien terrestre. Le gouvernement misait initialement sur quatre sessions de 3,2 GW chacune pour 2023.