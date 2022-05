Eolien flottant : Simply Blue vise 5 GW en Suède

Spécialiste de l’éolien flottant, le groupe Simply Blue (SBG) a dévoilé les plans de deux énormes parcs éoliens, de près de 5 GW, en Suède. Le développeur irlandais, qui jusqu’à présent possédait un pipeline de plus de 9 GW de projets d’éoliennes flottantes principalement dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Irlande, arrive dans les eaux suédoises, autour de deux zones : une à 100 kilomètres au sud-est de Stockholm, où le projet est baptisé LSkidbladner (2 GW). L’autre projet, Herkules (2,75 GW) est à environ 60 km au sud-est de l’île de Gotland. Simply Blue travaille en collaboration avec Wind Sweden, cabinet de conseil en énergie éolienne sur les deux projets.

Adrian de Andres, directeur du développement du marché chez Simply Blue Group, a déclaré dans un communiqué : « Notre sélection de projets s’est concentrée sur des sites que nous estimons respectueux de l’environnement et en même temps techniquement et commercialement réalisables. Les réductions des coûts des éoliennes flottantes seront importantes au cours de la prochaine décennie et pourront donc rivaliser avec d’autres sources d’énergie renouvelables dans les années 2030 ». La Suède vise 20 TWh à 30 TWh/an produits par l’éolien flottant.

Co-entreprise avec TotalEnergies

L’éolien flottant attire les investisseurs et les partenaires. En 2022, SBG, qui s’intéresse également à l’énergie des vagues et à l’aquaculture durable, s’est rapproché des sociétés espagnoles Proes Consultores (division d’ingénierie d’Amper Group) et de FF New Energy Venture (FF NEV), afin de se positionner comme un acteur européen. En 2021, le développeur a créé une co-entreprise avec TotalEnergies, nommée TotalEnergies SBE US, pour développer l’éolien flottant aux États-Unis. L’objectif est d’atteindre les 35 GW d’éolien flottant installés d’ici à 2040.

En août 2021, Octopus Renewables, spécialiste de la gestion de fonds sur les énergies renouvelables (3 GW d’actifs) a investi 15 M€ dans Simply Blue Group, ce qui représente une prise de participation de 24% de l’entreprise.