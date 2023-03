Un nouvel objectif d’économies d’énergie à l’horizon 2030. Dans le cadre du paquet Fit for 55, Le Conseil européen et les représentants du Parlement européen sont parvenus à un accord pour réviser la directive sur l’efficacité énergétique en vigueur depuis fin 2018. Une nouvelle cible a été fixée. Elle sera contraignante à l’échelle de l’Union européenne et des trajectoires seront définies au niveau ...