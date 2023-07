Les éoliennes géantes peuvent-elles sauver les turbiniers?

(Crédit : Martin Pettitt, Flickr)

« Les modèles de 20 MW et plus vont sans doute arriver. Les turbiniers savent que les développeurs vont les acheter. Même si le prix par MW de la machine augmente, réduire le nombre de turbines sur un projet diminue son coût et les risques pendant la construction et l’exploitation », affirme Felipe Cornago, directeur de l’éolien en mer chez BayWa r.e..

Si le développement de turbines de plus en plus puissantes pourrait aider les fabricants occidentaux à sécuriser des parts de marché, il reste à savoir comment les sortir du piège dans lequel ils sont aujourd’hui enfermés.

Les développeurs temporisent

Pour que les méga-turbines voient le jour, quelqu’un ...