Le fonds Hy24 réhausse son objectif à 1,8 Md€

@H2 Mobility

Le Clean H2 Infra Fund de Hy24 vise maintenant une puissance de feu de 1,8 Md€ d’ici l’été. Initialement dimensionné à 1,5 Md€, le fonds de la société créée par Ardian et FiveT à l’automne dernier anticipe 300 M€ supplémentaires en provenance notamment d’Amérique du Nord et surtout de la part d’acteurs financiers. Lesquels rejoindront d’autres investisseurs récemment arrivés comme la Caisse centrale de réassurance, Amundi et la puissante banque japonaise JBIC, apporteurs chacun de 100 M€.

Hy24 tient néanmoins à conserver un équilibre entre la quinzaine d’industriels déjà présents – Air Liquide, TotalEnergies, Vinci Concessions, EDF, Plug Power, Baker Hughes… – et les investisseurs institutionnels, indique Pierre-Etienne Franc, directeur général ...