Méthanol : Elyse Energy prépare un programme de 1,5 Md€

Que devient Elyse Energy, créée mi-2021 par Vol-V et le fonds Falkor ? L’entreprise, qui compte déjà 20 personnes et qui est présente en France, en Espagne et au Portugal, se positionne comme « opérateur dans les carburants de synthèse », selon son président Pascal Pénicaud, par ailleurs fondateur de Falkor. C’est-à-dire qu’elle veut combiner de l’hydrogène – d’où sa présence sur le salon HyVolution – à du carbone pour produire soit du méthanol, soit du kérosène pour l’aviation et le maritime. Elyse Energy revendique une dizaine de ...