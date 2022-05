Sylfen lève des fonds pour le stockage résidentiel

La start-up grenobloise, spécialisée dans les solutions intégrées de stockage et de production d’énergie pour bâtiments et éco-quartiers, a annoncé avoir réalisé une levée de fonds de 10 M€. Elle a été abondée par le groupe Idec, les sociétés de gestion Supernova Invest et Elaïs Orium, ainsi que le Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD). Les actionnaires historiques que sont le CEA Investissement et EIT InnoEnergy ont également souscrit à l’augmentation de capital.

Industrialisation

Sylfen, fondée en 2015, s’appuie sur une technologie d’électrolyseur réversible issue ...