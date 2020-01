Technique Solaire prépare une importante levée de fonds

(@Technique Solaire)

Rares sont les producteurs français d’énergie solaire, indépendants et de taille moyenne, à oser ouvrir et gérer des centrales à 8 000 km de leur siège social. Technique Solaire est de ceux là, en Inde, explorant ce vaste marché aux cotés de concurrents comme Engie, Total-Eren, et EDF. Avec succès puisque le développeur poitevin vient d’y inaugurer la plus grosse centrale de son portefeuille global : 27 MW, dans l’État du Maharashtra, pour un investissement de 12 M€. L’opération, issue d’un appel d’offres en 2018, succède à une première, de 5,5 MW 2017. Elle représente un jalon dans un parcours ambitieux qui vise 200 MW dans cinq ans sur le sous-continent.

Pourquoi ce tropisme indien chez ce développeur créé en 2008 à Poitiers, et aussi présent à Paris et Bordeaux ? D’une part, les ...