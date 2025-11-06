La nouvelle vague de la recharge électrique du quotidien

GreenUnivers poursuit sa série sur la « nouvelle vague » des jeunes entreprises et modèles d’affaires de la transition énergétique. Après les défricheurs de la flexibilité, de l’autoconsommation, de la géothermie et des acteurs de l’immobilier lancés dans le solaire, le cinquième épisode focalise sur la recharge électrique.

« Pour se différencier aujourd’hui, il faut aller au-delà de la recharge fonctionnelle », défend Baptiste Richard, cofondateur de DejaBlue. « La tendance est à la recharge intelligente et pilotée. » A l’image de cette start-up créée en 2023, la recharge électrique du quotidien – au domicile ou sur le lieu de travail – est entrée dans une nouvelle phase. Il ne suffit plus d’installer des bornes, il faut veiller à ce ...