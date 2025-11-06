La TVA réduite freine bel et bien l’importation de modules solaires produits en Chine

Paul Messad
« J’envisageais quelques mois, il fallait imaginer quelques semaines », se désole Xavier Daval, ancien président de la commission « solaire » du Syndicat des énergies renouvelables (Ser), sur Linkedin. Objet de son irritation : le calibrage des conditions d’éligibilité à la TVA à 5,5 % sur les installations solaires, que certains modules chinois respectent déjà, en contradiction avec le sens présumé de la démarche.

