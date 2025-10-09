La nouvelle vague de la géothermie

GreenUnivers poursuit sa série sur la « nouvelle vague » des jeunes entreprises et modèles d’affaires de la transition énergétique. Après les défricheurs de la flexibilité électrique et ceux de l’autoconsommation, le renouveau dans la production de chaleur et de froid par géothermie.

(c) – Accenta

« Nous voyons des pans entiers de marchés muter. » Tristan Picart, directeur général d’Accenta, observe « une dynamique de fond » en faveur de la production de chaleur et de froid via la géothermie. Avec de nouveaux acteurs s’emparant du sujet, par exemple des promoteurs immobiliers soumis aux obligations de la règlementation RE2020. A l’image de cette société fondée en 2016, deux phénomènes se conjuguent aujourd’hui dans la géothermie, la ...