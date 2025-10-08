Outremer, les subventions aux centrales solaires deviennent éternelles

L’aide d’Etat à la production photovoltaïque a été conçue pour contribuer à faire émerger une infrastructure et l’obligation d’achat public dimensionnée en fonction de la durée d’amortissement. Tel n’est plus le cas en Outremer où malgré un ensoleillement maximal, les subventions, certes réduites, pourront être reconduites indéfiniment et tacitement.

Cette mesure que prépare la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ...