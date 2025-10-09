Connexion des batteries : RTE lance une deuxième compétition, ajuste le règlement

Les développeurs vont de nouveau se livrer bataille pour obtenir une connexion pour leurs projets de batteries. RTE publie aujourd’hui une nouvelle cartographie des capacités disponibles – « Cartostock » pour les initiés -, après une première session ayant attiré 10 GW de demandes et susciter 3 GW de plus au final dans la file d’attente. La première carte concernait les ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences