La nouvelle vague du solaire chez les foncières immobilières

GreenUnivers poursuit sa série sur la « nouvelle vague » des jeunes entreprises et modèles d’affaires de la transition énergétique. Après les défricheurs de la flexibilité, de l’autoconsommation et de la géothermie, un focus sur les acteurs de l’immobilier lancés dans le solaire.

« Le photovoltaïque n’est pas fait pour être au sol, mais sur les bâtiments. C’est ma croyance profonde », confie Sébastien Michel, directeur général de E.N.R Solar, la filiale du géant de la construction-conception immobilière Idec, et ancien directeur commercial d’Urbasolar dont il est un membre fondateur. Son itinéraire professionnel est un symbole des mutations du marché des toitures solaires. Les panneaux solaires tendent à devenir les co-produits d’une activité plus large, par exemple la construction et l’exploitation d’immeubles. La bascule profite d’une réglementation promouvant ou imposant la réduction de la consommation énergétique (« décret tertiaire » et « RE2020 »), qui donne des avantages au déploiement de l’autoconsommation, décomptée des obligations. Et pour la respecter, plutôt que de faire appel à des tiers, les foncières immobilières préfèrent ...