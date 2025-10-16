Tarifs solaires pré-2011 : l’exécutif chercherait 250 M€ pour 2026

Un ouf de soulagement à Matignon. Le gouvernement Lecornu II a résisté à la motion de censure votée ce matin à l’Assemblée nationale. Le travail sur le budget va pouvoir commencer, notamment sur les mesures énergétiques. Le projet de loi de finances propose en particulier de revenir sur les contrats de compléments de revenu pour les installations solaires signés avant 2011. Avec cette mesure, l’exécutif chercherait à récupérer environ250 M€ en 2026 en activant ...

