En Isère, Saint-Gobain teste la décarbonation par le biométhane

Par
Thomas Blosseville
-
(Crédit : T. Blosseville)

[Reportage] La décarbonation est affaire de cas particuliers. Avec son four chauffant à 1 600°C, via un procédé long de 500 mètres pour 1 500 tonnes de verre en permanence en fusion, l’usine Eurofloat de Salaise-sur-Sanne (Isère) est soumise au système ETS de quotas carbone. Comme l’électrification est incompatible avec ...

