Salaires et recrutements dans les EnR en 2025 : le temps de la rigueur [Dossier]

Les énergies renouvelables ont beaucoup recruté ces dernières années. Elles font une pause, sauf dans la chaleur renouvelable et l’efficacité énergétique, toujours dynamiques. Dans l’électricité, les recruteurs font désormais le marché, pas les candidats, constate le cabinet spécialisé Elatos, partenaire exclusif de GreenUnivers. A l’exclusion de la prospection foncière, les métiers du développement sont moins porteurs. L’exploitation, le pilotage de l’énergie et de la flexibilité le restent mais souvent moyennant des transferts de poste plus que des créations. Les salaires font de même : une pause, la rémunération médiane ayant même tendance à légèrement diminuer chez les chefs de projet. Mais dans le stockage, l’ingénierie, le commerce, notamment, les rémunérations conservent une bonne dynamique.

Salaires : l’heure est à la consolidation

L’envolée des rémunérations s’était déjà atténuée l’année dernière. En 2025, « la tendance est stagnante voire à la baisse, le marché des candidats a évolué vers un marché de recruteurs », lance Jens Bicking, président du cabinet de recrutement Elatos. GreenUnivers publie en exclusivité son benchmark des salaires de 30 fonctions clés. Lire l’article

Recrutements : les créations de poste battent de l’aile

Le ton est donné par France Renouvelables. « Le manque de visibilité freine la croissance des emplois. 2024 marque une récession de la création d’emplois dans les EnR électriques et une baisse encore plus importante est à anticiper », s’inquiète cette association professionnelle … Lire l’article

