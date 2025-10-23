Centre Manche 2 : les syndicats d’EDF Power Solutions s’opposent à la décision de l’Etat

Les organisations syndicales d’EDF Power Solutions ont adopté la semaine dernière à l’unanimité le principe d’un recours contre l’attribution du projet éolien en mer « Centre Manche 2 », confirme Laurent Smagghe, secrétaire CGT du Comité social et économique d’EDF Power Solutions, à GreenUnivers. Tel que révélé ce jour par L’Informé, les représentants des salariés des renouvelables chez EDF s’estiment ...

