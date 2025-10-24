L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Octobre
|27
|Sommet Climate Chance Afrique 2025, Cotonou (Benin)
|29
|Biohydrogen Europe, Londres (Royaume-Uni)
Novembre
Décembre
|1
|Conférence nationale photovoltaïque : autoconsommation, source de résilience et de compétitivité, Institut Orygeen, Paris
|2
|Conférence, Comment favoriser la gestion en commun des ressources biomasse, Aile, Rennes
Webinaire, GNL & Maritime : cap sur la transition, France Gaz
Colloque, Energies pour l’industrie, Lyon
|3
|The high level policy conference, European Energy Research Alliance, Bruxelles (Belgique)
|4
|Forum Hydrogen Business For Climate, Belfort
|8
|Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite
European Energy Research Alliance Day, IFP Energies Nouvelles, CEA et l’Université de Lorraine, Paris
|9
|Conférence : les CEE dans le secteur de la santé, ATEE Sud Paca, Aix-en-Provence
|10
|Energaïa, Perols
|11
|21e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris
Behave 2025, Paris
|16
|Biogas Congress, Varsovie (Pologne)
|17
|Journée technique, Biochar : enjeux réglementation et technologies : quelles conséquences sur les applications ?, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris
Janvier
|27 Hyvolution, Paris
Février 2026
|5
|World Impact Summit, Paris
|10
|Bâtir 2050, EnerJ Meeting, Paris
|11
|Bio360, Nantes
Mars
|9
|12th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)
|10
|Expobiogaz, Lyon
Open Energies, Lyon
|16
|Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation, ATEE, Nancy
|26
|Time To Change, Deauville
|30
|Global Industrie, Paris
Avril
|21
|Wind Europe, Madrid
|22
|MIX.E, Lyon
Mai
|19
|Forum Seanergy, Nantes
Salon Eau Energies et Déchets, Les sables d’Olonne
Juin
|17
|VivaTech, Paris
|23
|Assises européennes de la transition énergétique, Dijon
Intersolar Europe, Munich (Allemagne)