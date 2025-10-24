L’agenda de la transition énergétique

Par
Pauline Guibert
-
Print Friendly, PDF & Email

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Octobre

27Sommet Climate Chance Afrique 2025, Cotonou (Benin)
29Biohydrogen Europe, Londres (Royaume-Uni)

Novembre

3Webinaire, Décarboner sa production de chaleur en industrie agroalimentaire, Innov’Alliance
4Ocean Energy Europe, Bruxelles, Belgique

Les assises de l’économie de la mer, Ouest France et Le Marin, La Rochelle

Smart city Expo world congress, Barcelone

World Nuclear Exhibition, Paris

15e journées nationales du photovoltaïque, Fédération de recherche du photovoltaïque (CNRS), Strasbourg

Conférence, Transport and Pollution International, Rueil-Malmaison

Rencontres nationales du transport public, Orléans

29e Rencontres annuelles de la Transition énergétique, Fedene, Paris

Webinaire, PAC hybides collectives : enseignements pour fiabiliser et optimiser vos projets en 2026, Cegibat
5Conférence Warm by 2050NOW : « Climat : les entreprises à l’épreuve de la géopolitique« , Paris

Webinaire, La production, l’importation et le transport de l’hydrogène en France et en Allemagne, Ofate

Solar & Storage, Paris

Terrentra, Amiens

European e-fuels conference, Francfort (Allemagne)
6Forum national des énergies renouvelables et de la biodiversité, SER, Paris

Orace Energie tour Pays de la Loire, Verrièrs-en-Anjou
13Journée interrégionale du biogaz, Saint-Herblain, Aile

Conférence, Gaz renouvelables et bas-carbone : nouvelles filières, ATEE, Paris
17Plénière de la task force biogaz, Medef International, Paris

Conférence La Plateforme Verte, Présentation des travaux des différents groupes de travail, Paris

Journée des matériaux alternatifs, Afoco, Paris
18Salon des maires et des collectivités locales, Paris

Enlit Europe, Bilbao, Espagne

Journée technique, Les procédés innovants au service de la bioéconomie et de l’environnement, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris
19EnviroPro Sud-ouest, Toulouse

Conférence, Agrivoltaïsme en France et en Allemagne : évolutions réglementaires et économiques, Ofate, Paris

Journées annuelles Evolen : réindustrialisation et géopolitique de l’énergie : vers une Europe souveraine, Paris

Giverny de l’Energie, cercle de Giverny, Paris
20Colloque Géopolitique mondiale du nucléaire, Passages Adapes

Décret tertiaire : stratégies de déploiement et retours d’expérience, ATEE, Toulon
21GreenTech, Paris
25Waste Meetings, Lyon

Horizon Hydrogène, Paris

Salon, Industries du futur : le rendez-vous industriel du Grand Est, Mulhouse

Sommet Grid Vision, Paris
26Pollutec, Paris

Future of Biogas Europe Summit, Séville (Espagne)

Energy storage 2025, Barcelone (Espagne)
27Convention d’affaires de la méthanisation et des gaz verts, Biogaz Vallée, Troyes

Décembre

1Conférence nationale photovoltaïque : autoconsommation, source de résilience et de compétitivité, Institut Orygeen, Paris
2Conférence, Comment favoriser la gestion en commun des ressources biomasse, Aile, Rennes

Webinaire, GNL & Maritime : cap sur la transition, France Gaz

Colloque, Energies pour l’industrie, Lyon
3The high level policy conference, European Energy Research Alliance, Bruxelles (Belgique)
4Forum Hydrogen Business For Climate, Belfort
8Hydrogen Arabia, Arabie Saoudite

European Energy Research Alliance Day, IFP Energies Nouvelles, CEA et l’Université de Lorraine, Paris
9Conférence : les CEE dans le secteur de la santé, ATEE Sud Paca, Aix-en-Provence
10Energaïa, Perols
1121e Rencontres des réseaux de chaleur et de froid, Amorce, Paris

Behave 2025, Paris
16Biogas Congress, Varsovie (Pologne)
17Journée technique, Biochar : enjeux réglementation et technologies : quelles conséquences sur les applications ?, Bioeconomy for change et l’Ademe, Paris

Janvier

27 Hyvolution, Paris

Février 2026

5World Impact Summit, Paris
10Bâtir 2050, EnerJ Meeting, Paris
11Bio360, Nantes

Mars

912th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)
10Expobiogaz, Lyon

Open Energies, Lyon
16 Journées Recherche Innovation biogaz méthanisation, ATEE, Nancy 
26Time To Change, Deauville
30Global Industrie, Paris

Avril

21Wind Europe, Madrid
22MIX.E, Lyon

Mai

19Forum Seanergy, Nantes

Salon Eau Energies et Déchets, Les sables d’Olonne

Juin

17VivaTech, Paris
23Assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)
Article précédentSalaires et recrutements dans les EnR en 2025 : le temps de la rigueur [Dossier]
Article suivantLes documents de la semaine